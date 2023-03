Streit um Ausflugsschiff in Düsseldorf Die „MS Stadt Düsseldorf“ muss wohl doch nach Köln

Kann die Weiße Flotte also binnen der nächsten Wochen keine triftigen Argumente für eine Anfechtung des Ebay-Zuschlags liefern, dann könnte das OLG die Berufung der Flotten-Chefs ohne weitere Verhandlung per Beschluss zurückweisen. Die Prozesskosten zu tragen, dürfte für die Weiße Flotte kein Problem sein. Die Kölner Gastwirte hatten jedoch bereits angekündigt, für jeden Monat, in dem sie das Schiff nicht nutzen können, einen Ausfall gegen die Weiße Flotte geltend zu machen, also schon nach heutiger Rechnung für insgesamt rund 30 Monate.