Schifffahrt auf dem Rhein : Weiße Flotte stoppt 2021 alle Fahrten in Düsseldorf

Düsseldorf Die Schiffstour von der Altstadt nach Kaiserswerth ist ein beliebtes Freizeitvergnügen. Dieses Jahr wird es das nicht geben: Die Weiße Flotte geht überhaupt nicht auf Fahrt. Eigner Michael Küffner hat eine traurige Erklärung abgegeben.

(ujr) Auch das noch, denken viele Düsseldorfer. Und so kommentieren sie das auch auf Facebook, wo Michael Küffner am Mittwochabend bekanntgegeben hat, dieses Jahr die Schiffe der Weißen Flotte nicht in Betrieb zu nehmen. „Meine Depressionen steigen. Sehr, sehr traurig“ lautet einer der schon am Abend mehr als 130 Kommentare.