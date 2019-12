Düsseldorf singt Weihnachtslieder : So war das Weihnachtssingen in der Merkur Spiel-Arena

So war das Weihnachtssingen in der Merkur Spiel-Arena

Düsseldorf In der Arena trafen sich mehr als 15.000 Menschen, um gemeinsam mit lokalen Künstlern Lieder zum Fest zu singen. Dabei zeigten die Veranstalter, dass sie die Kritik aus dem vergangenen Jahr ernst genommen haben.

Mehr Singen und weniger Show – das war das Versprechen der Veranstalter für das diesjährige Weihnachtssingen, das unter dem Titel „Düsseldorf singt Weihnachtslieder“ am Montagabend in der Merkur Spiel-Arena stattfand. Tausende Menschen waren gekommen, um gemeinsam mit lokalen Künstlern Lieder zu singen. Und tatsächlich wurde in diesem Jahr auf große Stars und Showeinlagen verzichtet. Stattdessen sangen die auftretenden Sänger und Bands gemeinsam mit dem Publikum Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ oder „Ihr Kinderlein kommet“. Auch die Bühne war reduzierter als im vergangenen Jahr.