Weihnachten in Düsseldorf : Ein Weihnachtsmarkt mit ausgefallenen Kunstobjekten

Die Fotografinnen Tina Eggert und Gabi Luigs haben an der Jahnstraße einen Basar mit Schmuck, Keramik, Taschen und Kunstwerken initiiert.

Großformatige Fotografien an den Wänden der Toreinfahrt weisen den Besuchern den Weg zum weihnachtlichen Kunstmarkt an der Jahnstraße. Im Hof steht ein Grill, auf dem Holzscheite hell brennen und etwas Wärme verbreiten. Unter Pavillons haben sechs Künstler und Designer ihre Tische aufgestellt und präsentieren ihre Werke.

Die Fotografinnen Tina Eggert und Gabi Luigs haben den Kunstmarkt initiiert. „Vor drei Jahren haben wir hier schon zu den Kunstpunkten eingeladen. Und dieses Jahr haben wir verrückterweise gedacht, so was können wir auch vor Weihnachten machen. Die Idee dahinter ist, verschiedene Metiers auf dem Markt zusammenzufügen“, berichtet Luigs. Und so findet der Besucher auf dem Kunstmarkt nicht nur Fotografien, sondern auch Schmuck, Keramik, Taschen und Kunstwerke aus Wachs und Fell. „Hier kann man außergewöhnliche Geschenke kaufen“, sagt Besucher Hans Hesse.

Für die Künstler ist der Markt eine gute Gelegenheit, sich außerhalb ihrer Ateliers zu zeigen. Caroline Fabers bearbeitet natürliche Untergründe wie Holz oder Papier mit Wachs. „Das Schöne ist, jeder sieht etwas anderes in den Bildern“, freut sie sich. Das gleiche wünscht sich auch Luigs von den Betrachtern ihrer Fotografien, denn Fotografie sei für sie kein Abbilden der Realität, sondern das Schaffen einer eigenen Wirklichkeit. Anica Hauswald erklärt den Besuchern, wie sie Kunstfell in ihre Ölbilder knüpft. „Einen Namen habe ich für meine Kunst nicht. Die entzieht sich aller Kategorien“, sagt sie. Eggert zeigt heute nicht ihre Fotografien, sondern Raku-Keramik. Diese wird nicht in einem Ofen, sondern im Feuer gebrannt und erhält damit einen sehr ursprünglichen Look.