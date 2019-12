Veranstaltungen in Düsseldorf : Weihnachtsmarkt wird immer internationaler

Während am Glühweinstand gähnende Leere herrscht, kann sich das Bratapfelhaus nicht über mangelnden Zuspruch beklagen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Veranstalter und Händler ziehen eine positive Bilanz. Neben Niederländern kommen auch mehr Engländer. Heute ist der letzte Tag.

Von Marc Ingel

Es ist noch einmal so richtig schön voll am gestrigen Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt. Dafür hat Hanno Parmentier die passende Erklärung parat: „Die Leute können befreit vom Weihnachtsstress bummeln, die genießen das.“ Nur kaufen, das würden sie jetzt kaum noch. Parmentier arbeitet an einem Stand für Spirituosen, auch Essig und Öl bietet er auf dem Sternchenmarkt an. Insgesamt will er sich nicht beklagen, „das Geschäft lief ganz gut, auch wenn es schwächere Tage wie den Montag gab“. Er habe davon profitiert, dass er zwischen zwei „Mädchen-Ständen“ positioniert war, „Schmuck und bemalte Tassen, das geht immer, da bleiben die Leute stehen“. Sein Kassenschlager: ein Gin-Set für 60 Euro, mit fünf verschiedenen Sorten, „das lohnt sich“. Und selbst gemachte Liköre, „da fahren die Holländer total drauf ab“.

Dass Weihnachten vorbei ist, lässt sich daran erkennen, dass die Besucher gewisse Stände meiden. Geschenke und Deko-Artikel laufen naturgemäß nicht mehr so gut, auch Glühwein haben sie inzwischen offenbar genug getrunken. Dafür herrscht vor dem Bratapfelhaus am Kö-Bogen-Markt, wo der heiße Apfelsaft mit einem gehörigen Schuss Calvados veredelt werden kann, großer Andrang. Auch wärmende Mützen und dicke Socken gehen gut. Und nicht zu vergessen die Kamelmilch-Schokolade. „Dafür, dass wir das erste Mal in Düsseldorf auf dem Weihnachtsmarkt waren, lief es wirklich super, es kamen auch viele ausländische Kunden“, sagt Martina Weyers. Dass sich die Vitamin-C-reiche, fettfreie Schokolade gut verkauft hat, mag auch an ihr selbst gelegen haben. Blendend gelaunt und geduldig erklärt sie auf dem Engelchenmarkt jedem die Vorzüge des Produkts aus dem Hause Al Nassma. „Die Zeit hier auf dem Weihnachtsmarkt hat mir wirklich Spaß gemacht“, sagt Martina Weyers.

Martina Weyers war erstmals mit ihrer Kamelmilch-Schokolade auf dem Weihnachtsmarkt. „Es hat sich gelohnt“, sagt sie. Foto: Marc Ingel

Auch Harald Dewies ist ganz zufrieden mit seinen Umsätzen. „Ich komme schon seit 15 Jahren, da hat man sich ein Stammpublikum aufgebaut“, sagt der Künstler, der liebevolle kleine Arbeiten zu erschwinglichen Preise anbietet. „Was habe ich davon, wenn ich 5000 Euro für ein Bild verlange und warte dann jahrelang in meiner Galerie darauf, dass jemand kommt“, fragt Dewies, bei dem am Stand keine Langeweile aufkommt. Hat er ein Bild verkauft, malt er in seinem offenen Atelier auf dem Handwerkermarkt direkt ein neues.

Hanno Parmentier hat viele Liköre an niederländische Touristen verkauft. Foto: Marc Ingel

Der Veranstalter des Weihnachtsmarkts, Düsseldorf Tourismus, zieht ebenfalls eine positive Bilanz und hebt hervor, dass immer mehr internationale Gäste kommen würden. So konnte durch die Kooperation mit dem britischen Reisespezialisten lastminute.com die Zahl der Übernachtungen englischer Touristen um 40 Prozent auf dem Reiseportal gesteigert werden. Das Gros der Besucher würden nach wie vor die klassischen Tagestouristen bilden, insbesondere der Zustrom aus den Niederlanden sei dabei ungebrochen.

Harald Dewies verkauft nicht nur an seinem Stand, er malt auch dort. Foto: Marc Ingel