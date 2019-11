In Düsseldorf-Urdenbach : Traditionsmarkt vor dem Advent

In Düsseldorf-Urdenbach

Marianne Both (l.) und Ulrike Bonn von den Odebacher Kürbisköpp verkauften Selbstgemachtes. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Urdenbach hatten die Marktorganisatoren sogar die Übertragung des Fortunaspiels sichergestellt.

An manchen Stellen sprengte die Zahl der Gäste am Samstagnachmittag die schmale Hochstraße in Urdenbach – zwischen Reibekuchen und Odebacher Weihnachtsbier, Gebasteltem und Gebackenen, zwischen Menschen, die sich kannten und neuen Besuchern.