Entwarnung in Düsseldorf Nach Anschlagswarnung auf Weihnachtsmarkt – Sperrung aufgehoben

Das sorgte schlagartig für eine gespenstische Stimmung in der Altstadt: Die Polizei postierte sich mit Blaulicht an vielen Kreuzungen, immer wieder fragten Passanten, was los sei und welchen Weg sie nutzen könnten. Viele Menschen harrten in Hauseingängen aus, andere zogen sich in Cafés und Restaurants zurück. An der Flinger Straße, auf der ebenfalls Buden stehen, mussten auch die Geschäfte ihre Türen verriegeln. Auch die Eisbahn und die Buden am Corneliusplatz wurden geräumt, hier war niemand mehr auf dem Eis zu sehen.