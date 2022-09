Veranstaltungen in Düsseldorf : Weihnachtsmarkt statt Weihnachtsfeiern im Stahlwerk

Veranstaltungen in Düsseldorf

Lierenfeld Da es wegen Corona bereits zahlreiche Absagen für die Feiern gab, hat Stefan Prill umdisponiert: Der Markt auf der Außenfläche startet am 24. November.

Für ihn ein Riesenverlust, und er musste umdenken, wie er sagt. Da das Stahlwerk über eine 1500 Quadratmeter große Außenfläche verfügt, soll dort eine Art Weihnachtsmarkt entstehen. „Wir haben viel Platz und können nach Bedarf auch in die Räume ausweichen – selbstverständlich coronakonform“, sagt er. Das sei alles eine Frage der Absprache. Von gebrannten Mandeln über Würstchen bis hin zum Raclette ist alles möglich. Und wenn der Chef selbst an den Grill möchte – auch kein Problem.

Von donnerstags bis sonntags soll der Weihnachtsmarkt für alle geöffnet sein, montags bis mittwochs für Firmen, für kleinere Betriebe auch in der übrigen Zeit. „Wir können auch einen Teilbereich für eine private Feier abtrennen“, erklärt er und denkt dabei an mittlere oder kleinere Handwerksbetriebe. Alles sei machbar.

Der Weihnachtsmarkt, auf dem es, so erzählt Prill, hautsächlich Essbares und Getränke gibt, startet am 24. November. Zuvor gibt es allerdings das traditionelle Gänseessen à la Brauhaus Möhkers. Prill hat ein Konzept für das traditionelle Gänseessen unter Corona-Bedingungen erarbeitet. Statt der langen Tafeln gibt es jetzt vier kleinere. Es gibt weiße Tischdecken, gestärkte Servietten und Kerzenleuchter. „Das ist erlaubt“, sagt Prill. Auf der Karte stehen Brust oder Keule sowie als Beilagen Rotkohl, Rosenkohl, Klöße und Gänsesoße. Außerdem gibt es Sauerbraten und ein vegetarisches Gericht. Kosten: 44,90 Euro (Prill: „Wir mussten leider die Preise um 5 Euro erhöhen.“). Und noch ein Traditionstermin steht fest: Der Meister kommt. Am Freitag, 9. Dezember, steht die Kultveranstaltung zu Weihnachten mit Guildo Horn auf dem Programm.