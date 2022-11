Weihnachtliche Stadtteile : Weihnachtsmarkt in Niederkassel

Düsseldorf Die Brennerei Schmittmann lud viele Aussteller aus dem Linksrheinischen ein. Auch Fortuna Düsseldorf war erstmals als Partner mit dabei.

Am ersten Samstag im Jahr mit winterlichen Temperaturen war auf dem Weihnachtsmarkt der Brennerei Schmittmann in Niederkassel der heiße Punsch besonders gefragt. Wer ihn genießen wollte, musste sich in der Warteschlange einreihen. Aber auch die frisch gebackenen Waffeln oder Bratwurst und Biersorten aus dem Brauhaus Joh. Albrecht kamen gut an. In der Brennerei und auf dem Hof aber gab es für die vielen Besucher auch eine Menge an feinen oder herben Köstlichkeiten für jeden Geschmack sowie interessante Beispiele für präzise erarbeitetes Manufakturhandwerk zu entdecken.