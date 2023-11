Wegen Gema-Gebühren Auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wird es kein „Last Christmas“ geben

Zur „Weihnachtsbäckerei“ schunkeln, „All I want for Christmas is you“ mitschmettern, zum x-ten Mal „Last Christmas“ lauschen – all das wird es auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht geben. „Wir werden aus Kostengründen nur Gema-freie Lieder spielen“, sagt Kim Dorn von D.Live. Sie ist bei dem städtischen Tochterunternehmen D.Live für die Organisation des Weihnachtsmarktes verantwortlich.