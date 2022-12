Nach Räumung des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts Staatsschutz jagt den Terror-Anrufer

Düsseldorf · Froh, dass es gut ausgegangen ist, aber auch Wut über den Verursacher der Anschlagswarnung: So reagieren die Händler und Schausteller des Weihnachtsmarktes in Düsseldorf, der an diesem Dienstag wieder normal geöffnet hat.

06.12.2022, 14:57 Uhr

Anschlagsdrohung am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 12 Bilder Foto: Verena Kensbock