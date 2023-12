Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Regenwetter kostet Glühwein-Winzer bis zu 15 Prozent Umsatz

Engist merkte, dass er mit seinem Glühwein einen Geschmacksnerv in der Bevölkerung traf. Ausschließlich weiße Trauben, meist Müller-Thurgau, gewachsen und gelesen auf seinem Weingut am Kaiserstuhl in Baden – fünf Autostunden südlich von Düsseldorf. 10,5 Prozent Alkohol, fruchtiger Geschmack, per Gasbrenner auf maximal 70 Grad erhitzt. „Das Rezept haben wir nie verändert“, sagt Engist.