Anschlagsdrohung auf Düsseldorfer Weihnachtsmarkt „Die Entscheidung zur Räumung wird nicht leichtfertig getroffen“

Nach Informationen unserer Redaktion hat es am Montag in NRW in mindestens einer weiteren Stadt eine ähnliche Anschlagsdrohung gegeben. „Es gab auch woanders Anrufe ähnlicher Art wie in Düsseldorf. In Münster etwa – da ging es aber nicht gegen den Weihnachtsmarkt. Dort hat man den Anruf aber als Fake bewertet“, sagte ein Insider unserer Redaktion. Man wisse noch nicht, wer hinter den Drohungen stecke. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.