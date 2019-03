Wirtschaftsausschuss: Weihnachtsmarkt geht wieder bis 30. Dezember

Düsseldorf Die Stadt hatte 2018 erstmals ausprobiert, wie die verlängerte Laufzeit über das Fest hinaus ankommt. Weil der Test ein Erfolg war, kann man auch weiterhin Glühwein bis zum 30. Dezember trinken.

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt soll auch künftig über das Fest hinaus bis zum 30. Dezember verlängert werden. Das hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss muss nun noch einen Zusatzbeschluss dazu fassen. Die Laufzeit wurde zunächst für vier Jahre (bis einschließlich 2022) verlängert. In dieser Zeit wird der Markt an Heiligabend selbst ebenfalls wieder geöffnet – auf Wunsch der Händler ab diesem Jahr von 11 bis 15 Uhr, also eine Stunde über die Öffnungszeiten der Geschäfte hinaus. Offenbar wollen an diesem Tag viele Bummler nach dem Last-Minute-Einkauf noch etwas weihnachtliche Stimmung auf dem Markt genießen. Am 26. Dezember öffnet der Markt im Gegensatz zu 2018 erst um 14 Uhr, auch dies ein Händlerwunsch: Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kunden an dem Feiertag erst später auf den Markt kommen.