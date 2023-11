Werstener Treffpunkt im Advent Der letzte Glühwein vor der Düsseldorfer Altstadt

Dirk Rauchmann schenkt mit einem Team Winzerglühwein und Wein von der Ahr aus: „Wir sammeln auch weiter Spenden für die Menschen dort, denn es ist längst noch nicht alles nach der Hochwasserkatastrophe in Ordnung“, sagt er. Unterstützt wird die Werbegemeinschaft auch von einer Frauengruppe. Die Werstenerinnen haben im Zentrum plus der Caritas an der Liebfrauenstraße zu den Stricknadeln gegriffen und bieten an der Glühweinhütte selbst gestrickte Strümpfe, Schals und Mützen an. Auch der Erlös daraus wird gespendet.