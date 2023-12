Sexismus-Vorwurf gegen Düsseldorfer Brauerei Gehört so eine Werbung auf einen Weihnachtsmarkt?

Damit knüpft der Verein an eine Debatte von 2019 an. Damals schrieben 14 Landtagsabgeordnete einen Protestbrief an König. Auch der Deutsche Werberat schaltete sich ein und beanstandete ein ähnliches Motiv als sexistisch. Mittlerweile sind die Fuchs-Abbildungen bei einer Meldestelle 21 Mal als sexistisch eingestuft worden.