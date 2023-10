Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Eisbahn an der Kö 2023 – Starttermin und Bierpreise stehen fest

Auch das „Wheel of Vision“ von Oscar Bruch ist mitten im Aufbau. Diese Attraktion am Burgplatz öffnet am 20. Oktober (Freitag), Schluss ist am 7. Januar. In 42 Gondeln finden jeweils bis zu acht Personen Platz. Das „Wheel of Vision“ ist eines der höchsten mobilen Riesenräder in Europa und wurde im Jahr 2004 gebaut. Es ist das jüngste von drei Riesenrädern im Sortiment der Düsseldorfer Schausteller-Familie Bruch. Mittlerweile stehen in mehreren deutschen Großstädten Riesenräder zur Herbst- und Winterzeit an zentralen Plätzen.