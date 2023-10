Weihnachtsmarkt Düsseldorf Eisbahn an der Kö - Starttermin und Bierpreise stehen fest

„Kö on Ice“ oder auch DEG-Winterwelt - die große Eislaufbahn auf dem Corneliusplatz an der Kö in Düsseldorf ist in jedem Jahr ein großer Publikumsmagnet zur Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr können dort wieder die Schlittschuhe untergeschnallt werden. Jetzt stehen die Termine fest und auch die Bierpreise in der Füchschen-Alm.