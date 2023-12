Verpackung auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Die Waffel als Teller auf dem Vormarsch

„Wir stellen täglich wenigstens eine Portion in die App ein“, erzählt die Verkäuferin am Poffertjes-Stand am Marktplatz. Auch hier werden die Poffertjes in Waffelschalen ausgegeben. Das „Too Good to Go“-Angebot werde jeden Abend frisch gemacht, denn auch hier gebe es eigentlich keinen Überschuss. „Aber ich finde es wichtig, daran teilzunehmen und die Idee der App mitzutragen.“ Die wenigen eingestellten Angebote sind immer schnell vergriffen.