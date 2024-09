Neuer Markt am Rheinufer Was Sie zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf · Bis zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte 2024 in Düsseldorf dauert es gar nicht mehr so lange. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung, einen zusätzlichen Weihnachtsmarkt am Rheinufer. Was zu den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf bislang bekannt ist.

23.09.2024 , 15:50 Uhr

11 Bilder Das sind die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte 2023 11 Bilder Foto: Hans-Juergen Bauer

(csr)