Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Hundert Tannenbäume und tausend Lichter — Alle Infos

Von sonntags bis donnerstags haben die Weihnachtsmärkte von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 Uhr bis 21 Uhr. Die einzelnen Händler haben jedoch die Möglichkeit, ihre Öffnungszeiten täglich bis 22 Uhr zu verlängern. Angepasste Öffnungszeiten gibt es am 24. und 26. Dezember: Am Heiligabend können Besucher die Märkte von 11 Uhr bis 15 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 14 Uhr bis 21 Uhr besuchen. Geschlossen bleiben die Märkte am Totensonntag (26. November) und am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember).