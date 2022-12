Weihnachtsmärkte in Düsseldorf Diese Parkhäuser sind am Adventssamstag besonders voll

Besucher der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte haben eine große Auswahl: Nicht nur gibt es acht unterschiedliche Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. In unmittelbarer Nähe stehen auch mehr als zehn Parkhäuser. Doch wie voll sind diese am Wochenende in der Vorweihnachtszeit? Wir haben uns die „Füllstände“ der vergangenen zwei Adventssamstage (26. November und 3. Dezember) angeschaut und geben Tipps zur Parkplatzsuche.