Corona-Regeln, Öffnungszeiten, Highlights : Was Sie zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wissen müssen

Das sind die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte 2021

Düsseldorf Auch in Düsseldorf öffnen die Weihnachtsmärkte in wenigen Tage. Schausteller und Budenbetreiber freuen sich auf dringend benötigte Einnahmen - Besucher auf die Vorweihnachtszeit. Was man zum Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wissen muss.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Düsseldorf statt?

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf beginnt in diesem Jahr am Donnerstag, 18. November, und endet am Donnerstag, 30. Dezember.

Wie sind die Öffnungszeiten des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes?

Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2021

Freitags und samstags sind die Stände von 11 bis 21 Uhr, an den übrigen Tagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahmen: An Heiligabend schließen die Märkte um 15 Uhr, am ersten Weihnachtstag öffnen sie von 14 bis 20 Uhr. Geschlossen bleiben die Märkte am 21. November (Totensonntag) und am 25. Dezember.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt?

Düsseldorf wird seine Weihnachtsmärkte auch für Ungeimpfte mit einem Testnachweis öffnen. Die Einhaltung dieser Regeln soll stichprobenartig überprüft werden. Es wird empfohlen, eine medizinische Maske zu tragen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Die Buden werden auf mehr Orte als bisher verteilt, unter anderen auch auf den neu gestalteten Gustaf-Gründgens-Platz. Dadurch ist die Zahl von rund 200 Hütten möglich. Einige Attraktionen wie das Weihnachtsliedersingen und Live-Musik sind weiterhin gestrichen.

Was sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf?

„Unsere prachtvolle Weihnachtswelt ist mehr als nur ein Weihnachtsmarkt. Es sind Themenmärkte, die sich aneinanderreihen. Wer über die Märkte bummelt, wird immer wieder überrascht sein von der originellen Gestaltung der Hütten und vom vielfältigen Angebot“, wirbt Düsseldorf Tourismus.

Nicht nur hier lautet das Motto: „Mehr Märkte, mehr Platz.“ Es werde „luftiger“ und mit weniger Hütten gestaltet. Zusätzlich leuchtet der Weihnachtsmarkt an neuen Standorten auf der Kö, am Uecker Nagel und auf dem Gustaf-Gründgens-Platz. Auch hier gilt die 3G-Regel. Daneben gibt es noch den Altstadt-Markt, den Handwerker-Markt und den Schadow-Markt.

Außer den acht Themenmärkten zwischen Rhein und Schadowstraße sind auch das Riesenrad auf dem Burgplatz und die Eislaufbahn auf dem Corneliusplatz wieder ein Teil der weihnachtlichen Innenstadt.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es noch in Düsseldorf?

Das Weihnachtsdorf am Burgplatz: Als Besonderheit ist hier an erster Stelle natürlich das Riesenrad zu nennen. Aber auch kulinarisch hebt sich der Markt von Schausteller Oscar Bruch jr., dessen Buden die des Französischen Dorfes von der Rheinkirmes sind, vom üblichen Weihnachtsmarktangebot ab: So gibt es dort zum Beispiel Heidelbeerglühwein, Flammkuchen von einer echten Elsässerin und Bratwurst vom Wildschwein.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath beginnt am 19. November um 14 Uhr. Hier gilt - anders als in der Innenstadt - die 2G-Regel. Der Markt findet bis 19. Dezember immer freitags bis sonntags statt. Freitags 14 bis 21 Uhr, samstags 11 bis 21 Uhr und sonntags 11 bis 20 Uhr. Totensonntag (21. November) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Beim Weihnachtsdörfchen in der Benrather Fußgängerzone öffnen die Buden vom 18. November bis zum 23. Dezember unter der Woche bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt der Werkstatt für angepasste Arbeit im Südpark: Unter dem Motto „In der Weihnachtsgärtnerei“ können Besucher und Besucherinnen am Samstag, 20. November, von 11 bis 18 Uhr im Innenhof des denkmalgeschützten Gebäude viele Buden mit Glühwein, Waffeln, aber vor allem mit den in den Werkstätten hergestellten Produkten finden.

Der Weihnachtsmarkt rund um die Nordstraße in Pempelfort ist geöffnet vom 18. November bis zum 23. Dezember. Die - wie die Veranstalter es nennen - Kernöffnungszeit liegt zwischen 12 und 20.30 Uhr, dann haben alle Buden geöffnet.

