Verkaufsoffener Sonntag am 10. Dezember 2023 Weihnachtsmärkte in Benrath sind eröffnet

Zum offiziellen Startpunkt um 19 Uhr wurde dann auch die neue Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet, die aus Mitteln der in der AGB organisierten Händlerschaft, einem Zuschuss der Bezirksvertretung 9 und der Familie Bruch angeschafft wurde. Bislang wurden 17.000 Euro investiert. Die Besonderheit: Die LED-Lichterketten können mitwachsen. Mit Hunderten Lichtern sind nun Stamm und Äste des großen Baumes am Brunnen sowie Teile der Hauptstraße beleuchtet. Die Kirche St. Cäcilia wird mit einem warmen Violettton angestrahlt. Da es dann aber anfing zu regnen, hielten es nur hart gesottene Weihnachtsmarktliebhaber, die einen Platz zum Unterstellen ergattert hatten, aus. Die Benrather Sängerin Kate Moore hatte auf der Bühne eine Kostprobe ihres Könnens gegeben. Bis zum 23. November sollen weitere Auftritte folgen. Geöffnet sind die Buden freitags von 11 bis 22 Uhr, ansonsten von 11 bis 21 Uhr. Der Weihnachtsmarkt geht bis Samstag, 23. Dezember. Die Geschäfte in Benrath öffnen zudem am Sonntag, 10. Dezember von 13 bis 18 Uhr.