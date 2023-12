„Ist Luisa hier“ auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Wie eine Frage für Sicherheit sorgen soll – und warum sie nicht überall funktioniert

An einem Glühweinstand an der Schadowstraße hat bisher eine Person den Code benutzt, um sich Hilfe zu holen. Ein fremder Mann wollte eine 18-Jährige einfach nicht in Ruhe lassen, erzählt Mitarbeiterin Sandra Hollender. Ihr Team habe sie dann zu dem Stand geholt und sich mit ihr unterhalten, so lange, bis der Mann verschwunden ist. „Ich finde das Programm absolut sinnvoll“, jede Person könne in eine Situation kommen, in der sie sich bedrängt fühlt, sagt die Mitarbeiterin.