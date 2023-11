Fotos Düsseldorfer Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen

In vielen Stadtteilen gibt es auch Weihnachtsmärkte, die nur an wenigen Tagen öffnen. Eine Auswahl: Zum zweiten Mal findet der nicht- kommerzielle Garather Weihnachtsmarkt im Schlosshof Garath statt. Von Freitag, 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Samstag, 15 bis 20 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 17 Uhr, gibt es für Familien einiges an den acht Weihnachtshütten und den weiteren Ständen in der Scheune und auf dem Hofgelände des Schlosshofes am Garather Schloss zu entdecken. 23 Einrichtungen und Vereine aus dem Stadtbezirk 10 sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot.

In Kaiserswerth gibt es mit der „Schlossallee 1“ eine neue Event-Location. Dort findet jeden Donnerstag im Dezember ab 17 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt, bei dem auch ein DJ auflegen wird. In Angermund startet am Samstag, 2. Dezember, ab 12 Uhr wieder der beliebte Nikolausmarkt an der Graf-Engelbert-Straße, es wird auch Programm geboten. In Unterbach gibt es nicht zuletzt am 9. und 10. Dezember einen Weihnachtsmarkt in der Festhalle der Wichernschule.