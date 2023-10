In einem Monat geht es los Radweg auf Schadowstraße wird für Weihnachtsmarkt umgeleitet

In gut einem Monat wird sich die Düsseldorfer Innenstadt wieder in eine große Weihnachtswelt verwandeln. Am 23. November wird der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt eröffnet. Zum ersten Mal wird dieser von der Stadttochter D.Live veranstaltet, die in diesem Jahr mehr als 400 große Events mit mehr als 2,6 Millionen Besuchern in der Stadt ausrichtete. 2023 wird es an einigen Stellen Neuerungen geben. „Der Weihnachtsmarkt hat eine hohe Tradition für uns, aber es ist wichtig, ihn weiterzuentwickeln und zu adaptieren“, sagt Michael Brill, CEO bei D.Live. Der Aufbau für beginnt in zwei Wochen.