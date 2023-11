National Football League Was die NFL auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt plant

Düsseldorf ist in Vorweihnachtsstimmung: Am Donnerstag, 23. November, wird der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt eröffnet. Mit dabei ist in diesem Jahr auch die National Football League (NFL). Die US-amerikanische Profiliga im American Football präsentiert sich auf dem Gustaf-Gründgens-Platz und lädt Besucher an drei Tagen zu verschiedenen Aktionen ein.