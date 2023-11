Weihnachtsmärkte in Düsseldorf Der Handmade-Markt

Trotz einiger Regenschauer kamen am Samstag hunderte Besucherinnen und Besucher zum Urdenbacher Advents- und Weihnachtsmarkt. Das Besondere: Kommerzielle Händler suchte man auf diesem nur sechs Stunden dauernden Event vergebens. Die Idee entstand in Zusammenarbeit des Bürgerschützenvereins und der Siedlergemeinschaft Urdenbach. „Eigentlich war es eine Schnapsidee“, sagte Organisator Ralf Meinhold und lachte „Wir haben darüber gesprochen, wie schön Weihnachtsmärkte sind, dass man aber kaum mehr Selbstgemachtes findet. So wurde die Idee vom Urdenbacher Adventsmarkt geboren.“ Die Einnahmen werden in diesem Jahr an die Tafel für Benrather und Urdenbacher gespendet.