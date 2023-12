Advent im Düsseldorfer Norden Goldene Nüsse zum Nikolausmarkt

Die große Beliebtheit dieses Marktes verdankt sich vor allem der Tatsache, dass an den Ständen weit mehr „originale“ und originelle Produkte angeboten werden als anderswo. „Rund 80 Prozent der Anbieter kommen aus Angermund, was uns ganz besonders freut“, so Ferdinand Wolff. Natürlich waren an den zahlreichen Ständen Weihnachtskränze, Schmuck, Taschen, Holzspielzeug und Dekorationen erhältlich. Und für diejenigen, die mehr dem Essen und Trinken zugeneigt waren, gab es neben Waffeln, gebrannten Mandeln, Wildwurst, Bratwürsten, Grünkohl und Glühwein die „straßenbekannte“ Feuerzangenbowle.