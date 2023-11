Tipps für einen Besuch in Düsseldorf Die romantischen Seiten des Weihnachtsmarkts

Fotobox Per se ist eine Fotobox noch nicht unbedingt romantisch. Aber eine gemeinsame Erinnerung an den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist es schon. An der Flinger Straße steht in diesem Jahr die schmale graue Box, in der sich natürlich nicht nur Paare nahekommen und fotografieren lassen können. Aufgebaut ist der kleine Stand direkt vor der Eisdiele Amorino – und die klingt ja nun wirklich nach Liebe. Umsonst ist das Andenken allerdings nicht, für eine Fotosession am Automaten bezahlen Besucher drei Euro.