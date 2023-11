Weihnachtsmärkte in Düsseldorf Ein besonderer Markt im Süden der Stadt

Alles, was im Rheinland zum zweiten Mal stattfindet, ist Tradition. So startet der privat organisierte „traditionelle“ Garather Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende in seine zweite Auflage. Am Freitag, 1. Dezember, geht es um 15 Uhr los. Dann soll drei Tage im Schlosshof Garath gefeiert werden.