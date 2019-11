Zum Start der Weihnachtsmärkte in Düsseldorf : IHK fordert Freigabe der Umweltspuren für Reisebusse

Düsseldorf Am Donnerstag starten in Düsseldorf die Weihnachtsmärkte. Hunderttausende Besucher werden erwartet. Die IHK Düsseldorf befürchtet, dass es auch wegen der Umweltspuren noch enger auf den Straßen wird - und unterbreitet Vorschläge.

Wie in jedem Jahr werden auch diesmal wieder zahlreiche Besucher aus der Region und dem Ausland in der Stadt erwartet. Allein 1800 Reisebusse seien, so die IHK (Industrie- und Handelskammer) in einer Mitteilung, 2018 zu den Weihnachtsmärkten nach Düsseldorf gekommen.