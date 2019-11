Schloss Heltorf "Wir haben das 2014 erstmals angeboten, und die Aktion ist so gut angekommen, dass wir diesmal mehr Termine offerieren", sagt Ute Tomek von der Spee'schen Forstverwaltung. Zwar piekst die Nordmanntanne nicht so stark wie die ebenfalls angebotene Blaufichte, doch die Stämme sind oft harzig. Aus mehr als 1500 Bäumen können die Kunden auswählen, der für einen Baum zwischen 1,5-3,5 Metern Höhe liegt bei 40 Euro inklusive Netz. Die Einfahrt zum Park liegt links vom Schloss an der Heltorfer Schlossallee 100. Im Hof des ehemaligen Obstgutes können am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende, sowie Mittwochs und Freitags Bäume gekauft werden: Am 8., 13.,15., 20. und 22. Dezember jeweils von 12 bis 16 Uhr, am 14. und 21. Dezember von 10 bis 16 Uhr und am 18. Dezember von 13 bis 17 Uhr.

Sägen werden gestellt, Handschuhe und wetterfestes Schuhwerk muss man selbst mitbringen.