Abfuhrtermine in Düsseldorf : Wann die Weihnachtsbäume entsorgt werden

Die eingesammelten Bäume werden verwertet. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf In Bilk geht es schon am 9. Januar los, Vennhausen ist erst am 17. Januar dran.

(wie) Vor wenigen Tagen standen sie noch strahlend erleuchtet und geschmückt in vielen Wohnzimmern, doch spätestens nach dem kommenden Wochenende wollen viele Bürger, ihre Weihnachtsbäume so schnell wie möglich wieder loswerden. Die Stadt bietet einen kostenlosen Entsorgungsservice an, allerdings erfolgt die Sammlung in jedem Stadtteil zu einem festen Termin.

In Bilk geht die Abholung schon am 9. Januar los, während etwa Vennhausen erst am 17. Januar bedient wird. Wann genau in welchem Stadtteil die Bäume abgeholt werden, steht unter anderem im Düsseldorfer Abfallkalender, der Mitte Dezember an alle Haushalte im Stadtgebiet verteilt worden ist. Wer ihn nicht erhalten hat, kann bei der Awista unter 0211-830 99099 anrufen oder eine E-Mail an mail@awista.de schicken. Auf dem Handy kann man die Awista-App herunterladen, auch dort werden die Termine für den eigenen Wohnort angezeigt.