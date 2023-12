Weihnachten in der Landeshauptstadt Wofür Düsseldorfer Christen beten

Muss das Dunkel vor der Tür der Weihnachtsseligkeit bleiben? Muss die Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, draußen bleiben? Diese Wirklichkeit, die so viele Gesichter hat: das Gesicht hungernder Menschen in Afrika, das sorgenvolle Gesicht von Menschen, die den Krieg erleben, in der Ukraine, in Israel, dem Gaza-Streifen, auf der ganzen Welt, das Gesicht der Menschen in Deutschland, die nicht das Nötigste zum Leben haben, das Gesicht von erschöpften Flüchtlingen.