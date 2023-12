Feiertagsöffnungszeiten in Düsseldorf Was an den Festtagen geöffnet hat

Die Geschäfte haben über die Feiertage geschlossen. Doch keine Regel ohne Ausnahme. In den Airport Arkaden am Flughafen öffnen viele Läden an Heiligabend zwischen 8 und 17 Uhr und am ersten und zweiten Weihnachtstag haben sie vielfach von 7.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Für all diejenigen, die noch Lebensmittel benötigen, hat der dortige Rewe-Markt an Heiligabend bis 17, und an den beiden Feiertagen von 5.30 bis 23 Uhr geöffnet. Auch der Supermarkt im Hauptbahnhof bleibt über die Festtage rund um die Uhr geöffnet.