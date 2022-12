Weihnachtsbilanz in Düsseldorf Gesuchter Sexualstraftäter beißt Polizisten in den Finger

Als die Polizisten versuchten, ihn festzunehmen, reagierte er aggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Er biss einem der Beamten in den Finger und verletzte den anderen durch Kopfstöße. Schließlich konnte er nur mit erheblicher Anstrengung fixiert werden, dabei kam auch das Distanzelektroimpulsgeräts, der Taser, zum Einsatz. Dieses von der Polizei meist mit DEIG abgekürzte Einsatzmittel ist seit Anfang dieses Jahres Teil der Ausrüstung von Polizisten in Düsseldorf, die Landeshauptstadt nimmt damit an einem landesweiten Pilotprojekt teil. Erste Tests im Einsatz gab es schon 2021. Das Gerät gibt über zwei Elektroden starke Stromimpulse an das Ziel ab, so kann ein Angreifer kurzzeitig handlungsunfähig gemacht werden. Das DEIG soll nur zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel nicht helfen, eine Situation unter Kontrolle zu bekommen, und hat nach Polizeiangaben auch eine abschreckende Wirkung, so, dass es häufig gar nicht eingesetzt werden muss.