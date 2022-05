Weihbischof Rolf Steinhäuser wird 70 : „Sie müssen Menschen mögen“

Köln/Düsseldorf Weihbischof Rolf Steinhäuser ist ein besonnener, aber durchaus meinungsstark Würdenträger. Das bewies der frühere Düsseldorfer Stadtdechant, als er in seiner Rolle als Apostolischer Administrator das Erzbistum 140 Tage lang leitete.

Wollte man Weihbischof Rolf Steinhäuser mit nur einem Wort charakterisieren, man müsste ihn „unaufgeregt“ nennen. Wobei auch diese Beschreibung darüber hinwegtäuscht, dass Steinhäuser, obwohl er nicht zu den lauten und auffälligen Würdenträgern der katholischen Kirche zählt, durchaus meinungs- und willensstark ist. Das vor allem bewies er an den genau 140 Tagen, in denen er Kardinal Rainer Maria Woelki bis zu dessen Rückkehr an der Spitze des Kölner Erzbistums vertrat. Bis Aschermittwoch dieses Jahres war Steinhäuser sogenannter Apostolischer Administrator, danach war nicht gleich alles, aber doch vieles wieder vorbei.

Neue Debatten etwa zur ungeklärten Finanzierung der Kölner Hochschule für Theologie brandeten auf, während Steinhäuser zuvor sich um Aufklärung bemüht hatte und einen neuen Stil der Kommunikation pflegte. Laien berichteten sowohl erstaunt als auch anerkennend, spätabends noch Anrufe vom Administrator bekommen zu haben. Das hat es in den quälenden Monaten zuvor, in denen der Streit um Missbrauchsgutachten und die Rolle des Erzbischofs tiefe Gräben in Köln hinterlassen hatte, nicht gegeben.

Auf Betreiben Steinhäusers wurden die Kosten für Beratungen und Gutachten in Höhe von 2,8 Millionen Euro veröffentlicht. Und er veranlasste weitere Prüftaufträge zu Finanzierungen früherer Jahre. Da aber schaltete sich Rom ein und unterband erst einmal das weitere Bestreben nach Aufklärung. Es schien, als habe man sich im Administrator getäuscht. Steinhäuser präsentierte sich alles andere als eine stille Übergangslösung, wie manche es sich erhofft hatten. Denn es war ja schon ungewöhnlich, dass während der Auszeit des Kardinals kein Verwalter von außen nach Köln geschickt wurde. Von einem Weihbischof aus dem eigenen Haus, der nach der Rückkehr Woelkis wohl wieder mit dem Erzbischof zu tun hatte, war wenig Unruhe zu erwarten.

Der besonnene Steinhäuser schien seine Aufgabe anders zu verstehen, indem er auch versuchte, den damals amtierenden Generalvikar Markus Hofmann aus seinem Amt zu entlassen, da dieser das Alter Ego des Kardinals ist. Auch das verhinderte Rom. Steinhäuser nahm es – zumindest nach außen hin – pragmatisch und rheinisch auf, indem er unserer Zeitung erklärte: „Man muss mit den Ochsen pflügen, die man hat.“