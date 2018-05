Wehrhahn-Prozess: Verdächtiger kommt überraschend frei

Anschlag in Düsseldorf vor 18 Jahren

Düsseldorf Wende im Prozess um den Anschlag in Düsseldorf vor 18 Jahren: Das Landgericht zweifelt an Aussagen von Belastungszeugen und hebt den Haftbefehl gegen den Angeklagten auf. Das löst Kritik aus.

Im Prozess um den Sprengstoffanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn im Jahr 2000 kann der angeklagte ehemalige Soldat offenbar mit einem Freispruch rechnen. Das Landgericht hob den Haftbefehl gegen den 51-Jährigen am Donnerstag überraschend auf; der erst 2017 festgenommene Mann wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord in zwölf Fällen und die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aus rechtsextremen Motiven vor.