Wehrhahn-Prozess in Düsseldorf: Angeklagter wird aus der U-Haft entlassen

Düsseldorf Im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat das Gericht den Haftbefehl gegen den 51-jährigen Ralf S. aufgehoben. Das bestätigte eine Sprecherin am Donnerstagmittag.

Überraschender Kurswechsel

Noch am Montag hatte die Staatsanwaltschaft in einer Zwischenbilanz argumentiert, der Angeklagte habe sich vor Gericht selbst verraten. Er habe mehrfach Wissen offenbart, dass nur der Täter gehabt habe, hatte Staatsanwalt Ralf Herrenbrück gesagt. Der Angeklagte habe zudem mehrfach nachweislich die Unwahrheit gesagt und sich in Widersprüche verwickelt. Auch die Nebenkläger zeigten sich am Montag von seiner Schuld überzeugt.