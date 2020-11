Bei Stichprobe aufgefallen : Wegen Todschlags Gesuchter am Flughafen Düsseldorf festgenommen

Wegen Todschlags Gesuchter am Flughafen Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf Der 43-Jährige wird verdächtigt, vor drei Jahren mit fünf weiteren Beschuldigten einen Mann fast zu Tode geprügelt zu haben. Jetzt ist er der Polizei am Flughafen in Düsseldorf ins Netz gegangen.

Die Polizei hat am Düsseldorfer Flughafen einen Mann festgenommen, der wegen versuchten Totschlags gesucht worden war. Er habe in einer Maschine aus Rom gesessen und sei am Montagabend bei einer Stichprobenuntersuchung aufgefallen, teilte die Polizei mit.