Gericht Düsseldorf : Ärzte wegen Fehler vor Gericht

Bei einer Magen-Operation sollen eine Chefärztin und ihr Oberarzt geschlampt haben. Der Patient starb später.

(wuk) Geldstrafen von fast 40.000 Euro hat das Amtsgericht gegen zwei Klinik-Ärzte verhängt. Wegen angeblicher Behandlungsfehler bei einem Magen-Patienten (45) sollen sie sich einer fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht haben. Doch gegen die Strafen von 22.500 Euro und 16.000 Euro legten die Chefärztin (48) und ihr Oberarzt (59) Protest ein. Am Dienstag (9 Uhr, Saal 1.106) wird öffentlich verhandelt.

Wegen Fettleibigkeit hatte sich der Patient Ende 2015 zu einer Operation des Magena entschlossen. Durch einen so genannten Schlauch-Magen sollte das Volumen des Organs um 80 bis 90 Prozent reduziert werden. Doch Komplikationen, die sich daraus ergaben, sollen die beiden Klinik-Mediziner ignoriert haben. Dabei war der Patient drei Tage nach dem Eingriff laut Anklage mit Herzrasen und kaltem Schweiß auf die Intensivstation verlegt worden. Weitere Tests sollen dann aber nicht gemacht worden sein – obwohl die Werte des Patienten angeblich auf einen schweren Infekt hinwiesen. Erst nach weiteren zwei Tagen entschloss sich das OP-Team der Chefärztin und des Oberarztes zu einem zweiten Eingriff.

Auch danach soll es Auffälligkeiten bei der Drainage des 45-Jährigen gegeben haben. Ursachen dafür wurden laut Anklage nicht untersucht – obwohl es nach den Ermittlungen klare Hinweise dafür gegeben habe, dass die Magennaht undicht war. Erst Anfang 2016 (27 Tage nach der ersten OP) kam es zu einer Magenspiegelung. Dabei stellte ein anderer Arzt fest, dass es in der Magennaht des Patienten ein acht Millimeter großes Leck gab. Auch darauf sollen die angeklagten Ärzte nicht reagiert haben. Da kein Bett frei war auf der Intensivstation, wurde der 45-Jährige in eine andere Klinik verlegt. Bis dahin ließen die Chefärztin und der Oberarzt jedoch weitere elf Tage verstreichen, so die Anklage. Dem Patienten soll es stetig schlechter gegangen sein, er habe über Atemnot geklagt, über Schmerzen, Schweißausbrüche, depressive Verstimmungen, musste zeitweise künstlich beatmet werden. Die Chefärztin soll aber nach der ersten und auch der zweiten Operation nicht „zeitgerecht und adäquat“ reagiert haben.