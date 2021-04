Hundertschaft wegen Gaffern im Einsatz : Unfall an der Düsseldorfer Königsallee löst Randale mit Polizei aus

An der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Gerhard Berger

Innenstadt Nach einem Unfall an der Königsallee in Düsseldorf ist es in der Nacht zu Karfreitag offenbar zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen. Ein Rollerfahrer lag bewusstlos am Boden, zwei Männer griffen die Beamten an.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am späten Donnerstagabend an der Königsallee/Ecke/Blumenstraße der Fahrer eines E-Rollers schwer gestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, zog sich der Mann schwere Verletzungen sowie Brüche im Gesicht zu und wurde mit dem Notarztwagen in die Uniklinik transportiert. Kurz nach dem Unfall versammelten sich etwa 70 bis 80 Menschen an der Königsallee. Teilweise sollen sie mit ihren Handys den Verletzten gefilmt haben, der bewusstlos am Boden lag.

Zwei junge Männer aus der Gruppe sollen versucht haben, die anwesenden Polizisten zu schubsen und vom Unfallort wegzuziehen, berichten Augenzeugen. Die beiden Männer haben die Polizisten daran gehindert, dem Schwerverletzten Erste Hilfe zu leisten, berichtet ein Sprecher der Polizei. Sie hätten offenbar unter Alkoholeinfluss stehend „die Fäuste geballt“, die Beamten bedroht und nicht zu dem am Boden liegenden Rollerfahrer durchgelassen. Der Schwerverletzte habe sich in stabiler Seitenlage befunden und sei von Passanten betreut worden bis der Notarzt eintraf.