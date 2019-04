Panne bei Verträgen: Rheinbahn-Mitarbeiter müssen nicht in Rente

Düsseldorf Wegen einer Vertragspanne dürfen dutzende Mitarbeiter der Rheinbahn weiterarbeiten. Rund 100 Verträge wurden vor Jahren fehlerhaft gedruckt. Die Rheinbahn geht entspannt damit um.

Das Nahverkehrsunternehmen sieht das Problem entspannt. Die Mitarbeiter können zwar nicht gezwungen werden, mit der gesetzlichen Grenze von – je nach Geburtsjahrgang – 65 bis 67 Jahren in Rente zu gehen. „Aber nur, wer auch weiter arbeitet, bekommt auch sein Gehalt“, so der Sprecher. Besonders attraktiv ist das offenbar nicht: Nur ein Mitarbeiter nimmt derzeit das Sonderrecht in Anspruch.

Nach Angaben des Düsseldorfer Rechtsanwaltes André H. Tüffers kommen solche Fälle häufiger vor. „Manche Unternehmen vergessen es einfach, das explizit in den Arbeitsverträgen zu formulieren. Früher ist das auch nicht weiter aufgefallen. Da waren die meisten Arbeitnehmer froh, in Rente gehen zu können“, sagte der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mittlerweile hätte sich das aber aufgrund des niedrigen Rentenniveaus geändert, viele Mitarbeiter blieben freiwillig länger. „Wenn ein Unternehmen in solche Fällen den Mitarbeiter trotzdem los werden möchte, muss es ihm kündigen. Aber dafür benötigt man einen Kündigungsgrund. Und der wird nicht so einfach zu finden sein. Daher müsste sich das Unternehmen mit dem Mitarbeiter über eine Abfindung einigen“, so Tüffers.