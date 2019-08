Entscheidung in Düsseldorf : Dienstreise bringt Anwalt Festanstellung ein

Düsseldorf Der Arbeitsvertrag eines Düsseldorfers mit dem Bamf sollte nur zwei Jahre laufen. Aber eine Dienstreise des Mannes hatte das Amt nicht berücksichtigt.

Weil er am Vorabend seines ersten Arbeitstages zu einer Dienstreise fuhr, hat sich ein Jurist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis erstritten. Der Düsseldorfer Rechtsanwalt hatte einen auf sechs Monate befristeten Arbeitsvertrag mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgeschlossen, der am 5. September 2016 begann. Bereits am 4. September reiste er zu einer Schulung nach Nürnberg, was mit dem Bamf abgesprochen war, das auch die Übernachtungkosten übernahm.