Kostenpflichtiger Inhalt: In der Corona-Krise den Job verloren : Frau wechselt aus der Modebranche in die Pflege

Bianka Klanke hat mit 48 Jahren noch mal eine Ausbildung begonnen. Bald wird sie im Hubertusstift der Caritas arbeiten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bianka Klanke wurde in der Corona-Krise ihr Job in der Modebranche gekündigt. Nun fängt die 48-Jährige noch einmal ganz von vorne an. Mit einer Ausbildung in der Pflege.