Hitze in Düsseldorf Wasserspielplatz im Volksgarten läuft wieder

Der Wasserspielplatz an der Emmastraße im Volksgarten in Oberbilk war am Dienstag wegen eines technischen Defektes kurzfristig außer Betrieb. Die Stadt versprach, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Und das funktionierte in der Tat: Der Wasserspielplatz stand bereits am Mittwochmorgen wieder zur Verfügung, was aber wegen des Regens wohl noch niemand so richtig bemerkt haben dürfte.