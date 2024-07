Hitze in Düsseldorf Wasserspielplatz im Volksgarten ist defekt

Und das ausgerechnet bei dieser Hitze: Der Wasserspielplatz an der Emmastraße im Volksgarten in Oberbilk ist wegen eines technischen Defektes kurzfristig außer Betrieb. Die Stadt kümmert sich darum, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Als Alternative stehen die neun weiteren Wasserspielplätze im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Eine Übersicht steht auf www.duesseldorf.de/stadtgruen/spielplaetze/wasserspielplaetze bereit.