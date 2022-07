Wasserspiel in Düsseldorf : Grüne Barriere soll Kinder auf der Schadowstraße schützen

Düsseldorf Vor einer Woche wurde ein Kleinkind auf der Schadowstraße in Düsseldorf von einem Radfahrer umgefahren. Jetzt trennt eine Reihe von Grünpflanzen das Wasserspiel vom Radweg ab, so sollen die Kinder geschützt werden.

Das Wasserspiel vor Karstadt auf der Schadowstraße läuft wieder. Damit spielende Kinder nicht in den direkt daneben verlaufenden Radweg laufen, schirmen nun 24 dicht nebeneinanderstehende Grünpflanzen den Nassbereich von der Straße ab. Auf Dauer will die Stadt eine andere Lösung schaffen.

Kostenpflichtiger Inhalt Hintergrund ist ein Unfall vom Dienstag voriger Woche. Gegen 18 Uhr war ein vier Jahre altes Mädchen bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer so schwer verletzt worden, dass es per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Glück erwiesen sich die Verletzungen als nicht so schlimm, das Kind konnte nach ambulanter Behandlung noch am gleichen Abend mit nach Hause.